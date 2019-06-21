بدء مفاوضات التجارة الحرة بين سيول وموسكو في مجال الخدمات والاستثمار

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قالت سيول اليوم الجمعة إنها بدأت مفاوضات التجارة الحرة مع روسيا في مجالات الخدمات والاستثمار.وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن الوزيرة "يو ميونغ هي" ونظيرها الروسي "ماكسيم أوريشكن" أعلنا عن الإطلاق الرسمي لمحادثات التجارة الحرة في موسكو أمس الخميس.ويأتي هذا الإعلان بعد عام تقريبًا من اتفاق البلدين على بدء المناقشات حول كيفية توقيع اتفاقية تجارة حرة ثنائية، في قطاعي الخدمات والاستثمار، خلال قمة عقدت في يونيو الماضي.وقد بدأت كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر مفاوضات مماثلة مع الفلبين، ووافقت أيضًا على الحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة الحالية مع المملكة المتحدة، بغض النظر عن نتائج خروجها من الاتحاد الأوروبي، المقرر إجراؤه في وقت لاحق من هذا العام.وقالت وزارة التجارة إن الخطوات الأخيرة ستقلل من اعتماد كوريا الجنوبية التجاري الكبير على الولايات المتحدة والصين، من خلال تنويع محفظتها التجارية.وأضافت أن محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا تتماشى مع "السياسة الشمالية الجديدة" لسيول، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع روسيا وآسيا الوسطى.