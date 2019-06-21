بكين وبيونغ يانغ تتفقان على تعزيز العلاقات من أجل السلام والاستقرار الإقليمي

Photo : YONHAP News

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن قادة كوريا الشمالية والصين اتفقا على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" عقدا محادثات قمة أمس الخميس، في دار "كومسومان" للضيافة في بيونغ يانغ.وقال التقرير إن الزعيمين اتفقا على أن مواصلة تطوير العلاقات الثنائية يتفق مع مصالح البلدين، ويفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.وقالت الوكالة إن المحادثات جرت في أجواء جادة وصريحة، وأن الزعيمين توصلا إلى توافق في الآراء في القضايا التي نوقشت خلال القمة.وأضافت أن الجانبين اتفقا أيضًا على العمل معًا لتعزيز التواصل الاستراتيجي الوثيق وتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق العلاقات والتبادلات في مختلف المجالات.وقد وصل "شي" إلى بيونغ يانغ في وقت سابق من أمس الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين، وهي أول زيارة للرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عامًا.