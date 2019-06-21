كوريا تسجل فائضا قياسيا في الحساب الجاري مع دول جنوب شرق آسيا

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا قياسيا في الحساب الجاري مع دول جنوب شرق آسيا، نتيجة لانتعاش صادرات أشباه الموصلات الكورية إلى هذه الدول، في مقابل رقم قياسي آخر سجله العجز التجاري مع دول الشرق الأوسط، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.وطبقا لتقرير صادرعن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ حجم الفائض في الحساب الجاري مع دول جنوب شرق آسيا 93 مليارا و480 مليون دولار في العام الماضي، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 76 مليارا و 410 ملايين دولار في إجمالي حجم الفائض في الحساب الجاري، أي بزيادة مقدارها 17 مليارا و430 مليون دولار مقارنة بعام 2017.وأشار التقرير كذلك إلى زيادة في حجم صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية الكورية إلى هونغ كونغ وسنغافورة وفيتنام خلال العام الماضي.كما بلغ حجم الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في تجارتها مع الصين 49 مليارا و11 مليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات.وقال التقرير إن حجم العجز في الحساب الجاري مع دول الشرق الأوسط قد بلغ 62 مليارا و80 مليون دولار، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، والذي بلغ متوسط سعرها في العام الماضي 72 دولارا للبرميل الواحد.