توقعات بانخفاض الصادرات الكورية لليابان

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توقع تقرير صادرعن معهد أبحاث الاقتصاد الكوري التابع لاتحاد التجار الكوريين اليوم الجمعة ، انخفاض حجم الصادرات الكورية لليابان بمقدار 2.4 مليار دولار سنويا ، إذا قامت طوكيو بزيادة رسومها الجمركية المفروضة على المنتجات الكورية بنسبة 30% مقارنة بما هوعليه الآن.وكان حجم الصادرات الكورية لليابان بلغ 36.5 تريليون وون، أي ما يعادل 30.5 مليار دولار في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أنه سيتم خفض حجم الصادرات الكورية لليابان بنسبة 2.2% في حال زيادة الرسوم الجمركية اليابانية بنسبة 10%، و4.8% في حال زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 20%.وسيتم خفض حجم هذه الصادرات بنسبة 6.3% إذا قررت طوكيو الترفيع في الرسوم الجمركية بنسبة 25%.وأكد التقرير على ضرورة تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، حتى لا يتسبب سوء العلاقات بين الجانين في اتخاذ إجراءات انتقامية تشمل المجالات الاقتصادية ، بما فيها الترفيع في الرسوم الجمركية على منتجات الطرف الآخر.