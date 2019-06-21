وزير الرياضة الكوري الشمالي يغادر بيونغ يانغ متوجها لسويسرا

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غادر وزيرالرياضة الكوري الشمالي "كيم إيل كوك" بيونغ يانغ أمس الخميس متوجها إلى سويسرا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء في كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يحضر الوزير"كيم" الدورة الرابعة والثلاثين بعد المئة لمؤتمر الجمعية العامة للجنة الأولمبية الدولية، التي ستقام خلال الفترة ما بين يوم الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو الجاري في لوزان.وسيتم خلال الدورة إجراء تصويت لانتخاب رئيس الاتحاد الرياضي الكوري "لي كي هونغ" عضوا جديدا في اللجنة الأولمبية الدولية.والجدير بالذكر أن اللاعب الكوري السابق في كرة الطاولة "يو سونغ مين" يشغل الآن منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تفاصيل متعلقة بالهدف من وراء الزيارة التي سيقوم بها الوزير لسويسرا، والتي من المحتمل أن يعقد خلالها اجتماع بين المسؤولين الرياضيين من الكوريتين لبحث القضايا المتعلقة بتشكيل فرق موحدة بين الجانين ضمن دورة طوكيو للألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020، والدخول المشترك لهما في حفل افتتاحها.ويذكر أن بيونغ يانغ وافقت على تشكيل فرق موحدة والدخول المشترك في حفل الافتتاح لأولمبياد طوكيو خلال الاجتماعات الرياضية التي عقدت في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بكيسونغ، في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.