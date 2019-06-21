الرئيس مون جيه إين يجري تعديلا على مساعديه للشؤون الاقتصادية

Photo : YONHAP News

قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة بإجراء تعديل على مساعديه للشؤون الاقتصادية.وعين الرئيس "مون" رئيس لجنة التجارة العادلة "كيم سانغ جو" مساعدا جديدا للشؤون السياسية، ونائب وزير المالية والتخطيط "لي هو سونغ" مساعدا جديدا للشؤون الاقتصادية.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة إن المساعد الجديد للشؤون السياسية "كيم سانغ جو" سيشرع في تنفيذ مهامه الجديدة، بهدف إنعاش الشركات وإعطاء زخم جديد لاقتصاد البلاد المرتبط بمعيشة الشعب .وأضافت أن المساعد الجديد للشؤون الاقتصادية "لي هو سونغ" سيعمل على إحراز نتائج جيدة في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، لتحقيق النموالقائم على زيادة الدخل، والاقتصاد العادل.