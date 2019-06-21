صادرات منتجات المعلومات والاتصالات الكورية تشهد انخفاضا ل7 أشهر متتالية

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تبين أن حجم صادرات منتجات المعلومات والاتصالات الكورية بلغ 14.31 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بانخفاض نسبته 22.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر السابع على التوالي.أما حجم واردات منتجات المعلومات والاتصالات، فبلغ 9.68 مليار دولار في مايو الماضي، مسجلا فائضا قيمته 4.63 مليار دولار في الحساب الجاري في هذا المجال.وبلغ حجم صادرات أشباه الموصلات 7.66 مليار دولار في مايو، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، في الوقت الذي بلغ فيه حجم صادرات الشاشات 1.63 مليار دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 21.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع أسعار لوحات "إل سي دي".ومن جهة ثانية، شهد حجم صادرات منتجات المعلومات والاتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية زيادة خلال شهر مايو الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي بفضل زيادة أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية للسيارات.