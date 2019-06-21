صحيفة يابانية: فيتنام تقدم 5 ألاف طن من الأرز لكوريا الشمالية

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نقلت صحيفة "ماينيتشي شنبون" اليابانية اليوم الاثنين عن مصدر دبلوماسي في "هانوي" قوله إن الحكومة الفيتنامية قدمت مؤخرا 5 آلاف طن من الأرز لكوريا الشمالية.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أعلنت يوم الثالث عشر من يونيو الجاري وصول المساعدات الغذائية التي تبرعت بها الحكومة الفيتنامية إلى ميناء "نام بو" بكوريا الشمالية، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول أنواع المساعدات الغذائية وحجمها.وقالت الصحيفة اليابانية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اشترط قيام الحكومة الفيتنامية بتقديم مساعدات غذائية خلال زيارته الأخيرة لهانوي في شهر فبراير الماضي لإجراء قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد التقى بالرئيس الفيتنامي "أونغ أو يين فو تسونغ" يوم الأول من شهر مارس الماضي ، وذلك بعد يوم من انهيار القمة مع "ترامب".وأضافت الصحيفة أن السفيرالكوري الشمالي لدى" تايلاند" قد طالب مسؤولا تايلانديا رفيع المستوى في شهر فبراير الماضي بتقديم الأرز لكوريا الشمالية.وقالت نقلا عن مصدر دبلوماسي آخر إن "تايلاند" قامت بتصدير 750 ألف طن من الأرز لكوريا الشمالية خلال الفترة من عام 1993 وحتى عام 2002 ، لكن "بيونغ يانغ" لم تدفع ثمنا مقابل ذلك.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت يوم التاسع عشر من يونيو الجاري أنها قررت تزويد كوريا الشمالية ب50 ألف طن من الأزر عبر برنامج الغذاء العالمي في شكل مساعدات إنسانية.