الانطلاق في الإجراءات الإدارية لتزويد كوريا الشمالية بالمساعدات الغذائية

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انطلقت الحكومة الكورية الجنوبية في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتزويد كوريا الشمالية ب50 ألف طن من الأرز عبر برنامج الغذاء العالمي.وطبقا لما ذكره مسؤول في حكومة "سيول" اليوم الاثنين، بدأت وزارة التوحيد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاق التكاليف اللازمة لتوفير هذه المساعدات من صندوق التعاون بين الكوريتين.وأضاف أن الحكومة ستبذل جهودها للحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على مشروع إنفاق التكاليف في غضون هذا الأسبوع.وبموجب هذا المشروع، سيتم تقديم حوالى 27 مليار وون، أي ما يعادل 23.3 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لتخصيصها في شراء الأرز، وبعض التكاليف الإضافية لنقله وتوزيعه.والجدير بالذكر أن "سيول" قررت يوم التاسع عشر من يونيو الجاري تزويد "بيونغ يانغ " ب50 ألف طن من الأرز من طريق برنامج الغذاء العالمي .