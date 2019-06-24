المساعد الرئاسي الجديد للسياسات يتعهد بالتركيز على خلق فرص العمل

Photo : YONHAP News

تعهد "كيم سانغ جو" المساعد الرئاسي الجديد لشؤون السياسات ببذل قصارى جهده لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخول.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كيم" للصحفيين بعد توليه مهام منصبه الجديد واستقالته من منصب رئيس لجنة التجارة العادلة، حيث قال إن حكومة الرئيس "مون جيه إين" سوف تحافظ على سياساتها الهادفة إلى خلق دورة حميدة من النمو القائم على الدخل، والنمو الذي يقوده الابتكار، والاقتصاد العادل، بينما ستركز جهود السياسات الحكومية في الوقت الراهن على تحسين وضع الوظائف والدخل.كما أشار "كيم" إلى أن وظيفته تتمثل في الاستماع إلى الوزراء ونواب البرلمان والجمهور، والتشاور معهم، مشددًا على أن وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" هو الذي يشرف على السياسات الاقتصادية للبلاد.وتعهد المساعد الرئاسي الجديد ببذل قصارى جهده لتقديم الدعم الكامل لوزير المالية والوزراء الآخرين من أجل تسهيل أداء واجباتهم بشكل صحيح.