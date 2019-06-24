توقعات بأن تخفض الحكومة الكورية النمو المستهدف إلى أقل من 2.5%

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تدرس الحكومة الكورية الجنوبية تخفيض النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام إلى أقل من 2,5%، وذلك عندما تعلن عن سياساتها الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام، في أوائل شهر يوليو القادم.وصرح مصدر حكومي مسؤول أمس الأحد بأن الحكومة تستكمل استعداداتها لهذا الإعلان الذي من المرجح أن يأتي يوم الثالث من يوليو.وكانت الحكومة الكورية قد ظلت تتوقع أن ينمو الاقتصاد هذا العام بمعدل يتراوح بين 2,6% و2,7%، لكن المصدر قال إنها ستخفضه إلى 2,4% أو 2,5%.وكان البنك المركزي الكوري قد خفض بالفعل تقديراته للنمو إلى 2,5% من التوقعات السابقة البالغة 2,6%، كما خفض معهد التنمية الكوري، الذي تديره الدولة، توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2,4%.