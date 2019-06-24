الحزب المعارض يشارك بشكل انتقائي في جلسات اللجان البرلمانية

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قال حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إنه سيشارك بشكل انتقائي في بعض جلسات اللجان البرلمانية، وهو ما يعيق احتمالات التطبيع الكامل لأعمال البرلمان، التي تعرضت للجمود منذ وقت طويل.وصرحت "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة في بيان أصدرته أمس بأن حزبها سيشارك في جلسة استماع برلمانية للمرشح لمنصب المدعي العام، "يون سوك يول". وأضافت "نا" أن الحزب سيشارك أيضًا في جلسات بعض اللجان البرلمانية الدائمة فيما يتعلق بفشل الجيش في اكتشاف قارب كوري شمالي عبر الحدود البحرية، وأزمة مياه الشرب ذات اللون الأحمر في مدينة إنتشون.وقالت "نا" إن حزبها "لا يمكنه الجلوس ومشاهدة الحكم القمعي الأحادي"، لكنه سيؤدي دوره في البرلمان رغم أنه لن يتم تطبيع أعماله.ويذكر أن الحزب الديمقراطي الحاكم يدعو إلى تطبيع أعمال البرلمان دون شروط، كما يعتزم عقد جلسة برلمانية عامة اليوم الاثنين للتمهيد لخطاب رئيس الوزراء "لي ناك يون" حول الميزانية.