بومبيو يشير إلى إمكانية استئناف المحادثات مع بيونغ يانغ

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أعرب "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تكون الرسالة التي بعث بها الرئيس "دونالد ترامب" مؤخرًا إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بمثابة الأساس لاستئناف المباحثات بين البلدين.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، قال "بومبيو" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إنه يأمل أن توفر رسالة "ترامب" أساسًا جيدًا لمواصلة المناقشات المهمة التي تجريها بلاده مع كوريا الشمالية فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.وأشار إلى أن واشنطن تعمل على وضع الأسس لاستئناف المحادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية منذ قمة هانوي، وأن الولايات المتحدة قد صارت في "مستوى أفضل" منذ ذلك الحين. وأضاف أن التصريحات الصادرة عن كوريا الشمالية صباح أمس تشير إلى احتمال حقيقي لاستئناف المحادثات، وأن الولايات المتحدة مستعدة لذلك فورا.وكانت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية قد كشفت أمس الأحد عن أن الزعيم الكوري الشمالي تلقى رسالة شخصية وصفتها بأنها "ممتازة" من الرئيس الأمريكي "ترامب" وأن الزعيم الكوري الشمالي "سيفكر جديا في محتوى الرسالة".