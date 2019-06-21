سيول تتوقع تأثيرا إيجابيا لتبادل الرسائل بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

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أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن توقعه بأن يؤدي تبادل الرسائل بين قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى المساعدة في تقدم الحوار بين البلدين.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" في بيان إن الحكومة الكورية الجنوبية تقيم تقييما إيجابيا تبادل المراسلات بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون".وأضافت "كو" أن المكتب الرئاسي كان على علم بالرسالة التي أرسلها "ترامب" إلى بيونغ يانغ بعد فترة وجيزة من استلام واشنطن رسالة من "كيم"، وأن ذلك سوف يساعد في الحفاظ على زخم الحوار في المستقبل.وكانت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية قد ذكرت في وقت سابق من يوم أمس الأحد أن "كيم" تلقى رسالة "ممتازة" من "ترامب"، وهو ما يبدو أنه رد على الرسالة التي أرسلها الزعيم الكوري الشمالي إلى "ترامب" في وقت سابق من هذا الشهر.لكن محتويات تلك الرسائل غير معروفة، وليس من الواضح كيفية تسليمها.