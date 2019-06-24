توقعات بأن يلتقي ترامب مع كيم في المنطقة منزوعة السلاح

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توقعت بعض وسائل الإعلام أن يقوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيارة إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين، وأن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" هناك، وذلك خلال زيارته لكوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ومن المقرر أن يقوم "ترامب" بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية تستغرق يومين بعد حضور قمة مجموعة العشرين في مدينة "أوساكا" اليابانية يومي الجمعة والسبت القادميْن. ونقلت صحيفة واشنطن بوست أمس الأحد عن خبراء قولهم إن الولايات المتحدة قد تمضي قدما نحو ترتيب لقاء بين "ترامب" و"كيم" في المنطقة منزوعة السلاح خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى سيول. كما نقلت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية عن مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قولهم إن الجانبين في المراحل النهائية لتنسيق زيارة "ترامب" إلى المنطقة منزوعة السلاح. ويذكر أنه تم إلغاء رحلة كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى المنطقة منزوعة السلاح خلال زيارته الأخيرة لكوريا الجنوبية في نوفمبر 2017، عندما تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية آنذاك، بسبب سوء الأحوال الجوية.ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن سواء من جانب من واشنطن أو سيول أو بيونغ يانغ حول احتمال قيام "ترامب" برحلة إلى المنطقة منزوعة السلاح أو القمة بين "ترامب" و"كيم".