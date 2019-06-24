رئيس الوزراء يلقي خطابا الميزانية في البرلمان دون حضور الحزب المعارض

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يعقد البرلمان الكوري جلسة عامة اليوم الاثنين حيث يلقي رئيس الوزراء "لي ناك يون" خطابا حول ميزانية الحكومة. ويخطط الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب صغيرة المضي قدمًا نحو إلقاء هذا الخطاب بواسطة رئيس الوزراء، دون حضور حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي.وقد اقترح رئيس البرلمان "مون هيه سانغ" عقد اجتماع بين قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "كوريا الحرة" وحزب "الإصلاح المستقبلي" صباح اليوم الاثنين لمناقشة سبل تطبيع أعمال البرلمان، لكن "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب "كوريا الحرة قالت إنها لن تتمكن من حضور هذا الاجتماع لأنها ستزور مدينة "سام تشوك" الساحلية الشرقية، حيث استطاع قارب صيد كوري شمالي الوصول إلى هناك دون أن يتم اكتشافه بواسطة السلطات الكورية الجنوبية، في وقت سابق من هذا الشهر.وكانت "نا" قد قالت في تصريحات أدلت بها أمس الأحد إن حزبها سيشارك بشكل انتقائي في بعض جلسات اللجان البرلمانية، بما في ذلك جلسة استماع للمرشح لمنصب المدعي العام "يون صوك يول".