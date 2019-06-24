القبض على نجل رئيس مجموعة هان بو السابقة بعد 21 عامًا من الهرب

Photo : YONHAP News

تم إلقاء القبض على "تشونغ هان كيون"، الذي تورط في فضيحة الرشوة التاريخية والاختلاس التي قامت بها مجموعة "هان بو" في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وتم تسليمه إلى كوريا الجنوبية بعد 21 عامًا من هروبه. ويعد "هان كيون" الابن الرابع لرئيس المجموعة السابق "تشونغ تيه سو" الذي أدين بتسليم رشاوى ضخمة لنواب برلمانيين ومسؤولين حكوميين لمساعدة مجموعة "هان بو"، التي كانت ثاني أكبر مجموعة كورية تعمل في قطاع الصلب، على سداد مليارات الدولارات من الديون. وقد اتهم "هان كيون" باختلاس 32 مليار وون من شركة تابعة للمجموعة وإيداعها في حساب مصرفي سويسري. وبعد إلقاء القبض عليه، أخبر "هان كيون" النيابة بأن والده توفي العام الماضي في الإكوادور، لكن وكلاء النيابة يشتبهون في أنه ربما يكون كاذبا.وكانت النيابة قد ظلت تجري تحقيقات مع رئيس مجموعة "هان بو" السابق حتى تمكن من الهرب، وقالت إنه يتم التحقق من شهادات الابن، كما يتم بحث كل الاحتمالات فيما يتعلق بمكان وجود لرئيس المجموعة السابق "تشونغ تيه سو"، الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً بتهمة الرشوة والاختلاس في عام 1997، وفر من البلاد بعد عشر سنوات بينما كان يستأنف الحكم، ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.وقد أدت فضيحة مجموعة "هان بو"، التي تعتبر من بين أكبر فضائح الرشوة في كوريا على مدار التاريخ، إلى محاكمة عشرة أشخاص، بمن فيهم نجل الرئيس الكوري آنذاك "كيم يونغ سام"، والعديد من المساعدين الرئاسيين. وقد انهارت المجموعة بسبب ديون بلغت 5,6 مليار دولار خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.