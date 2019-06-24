الكوريتان كوريا الشمالية تطلق لجانا انتخابية قبيل إجراء الانتخابات المحلية

أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية شكلت لجانا انتخابية إقليمية قبيل الانتخابات التي ستجري على مستوى البلاد خلال الشهر القادم.

وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الاثنين، أنه تم إنشاء لجان انتخابية من أجل إجراء الانتخابات يوم 21 يوليو، والتي تستهدف اختيار مسؤولين جدد على مستوى المقاطعات والمدن.

وتجري كوريا الشمالية هذه الانتخابات كل أربع سنوات.

وقد شهدت آخر انتخابات من هذا النوع في عام 2015 اختيار 28 ألفا و452 مسؤولا لولاية مدتها أربع سنوات. وعلى الرغم من أن عملية اتخاذ القرارات المستقلة الممنوحة لهذه المناصب موضع شكوك كبيرة، إلا أن المجالس المحلية في كوريا الشمالية تجتمع مرة واحدة أو مرتين سنويا لمناقشة القضايا الإقليمية، وتقوم بتحديد القيادة السياسية في المناصب في جميع أنحاء البلاد.



