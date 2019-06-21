مكتب الرئاسة يقدم تقييما إيجابيا لتبادل الرسائل بين ترامب وكيم

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قدم مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أمس الأحد تقييما إيجابيا لعملية تبادل الرسائل بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على اعتبار أن الحدث يمكن أن يلعب دورا في استئناف الحوار بين "واشنطن" و"بيونغ يانغ".وأضاف المصدر ذاته أن تبادل الرسائل تم بعلم حكومة "سيول"، التي اعتبرت أن الرسائل تضم محتوات ذات اهتمام .ويرى المراقبون السياسيون أن "ترامب" و"كيم" قد شرعا فعلا في تضييق الفجوة في وجهات النظر بينهما بشأن كيفية نزع السلاح النووي.ويذكر أنه ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في أواخر هذا الأسبوع .كما يعتزم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"زيارة كوريا في طريق عودته للولايات المتحدة بعد حضوره قمة مجموعة العشرين.