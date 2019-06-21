وكالة الأنباء المركزية : كيم جونغ أون يتلقى رسالة ممتازة من ترامب

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أمس الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقالت الوكالة إن الزعيم "كيم" عبر عن ارتياحه نظرا لما تتضمنه الرسالة من محتويات ممتازة.وأضافت نفس المصادر أن الزعيم "كيم" أشاد بقدرة "ترامب" على صنع القرارات السياسية، مثنيا على شجاعته الاستثنائية، وقال إنه سيدرس مضمون الرسالة باهتمام.ولم تكشف الوكالة الكورية الشمالية عن موعد وكيفية تسليم رسالة "ترامب" إلى "كيم جونغ أون".والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي قد قال مؤخرا إنه تلقى رسالة تهنئة من الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة عيد ميلاده، واصفا إياها بأنها رسالة جميلة.