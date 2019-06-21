سيول تأمل في عقد قمة كورية قبل القمة بين سيول وواشنطن

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أعربت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن أملها في عقد قمة كورية قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين والقمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري والأمريكي، في أواخر شهر يونيو الجاري.جاء ذلك في تصريح صحفي موجز للمتحدث باسم الوزارة "لي سانغ مين" اليوم الاثنين حيث أضاف أن حكومة كوريا الجنوبية تبذل جهودا على أكثر من صعيد لاستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن.ويرى المراقبون السياسيون أنه من الصعب عقد قمة بين الكوريتين قبل قمة مجموعة العشرين، نظرا لأنه لم يتبق سوى أيام قليلة أمام القمة التي ستقام في "أوساكا" باليابان يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو الجاري.