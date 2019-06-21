الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الكوريتان

سيول تأمل في عقد قمة كورية قبل القمة بين سيول وواشنطن

Write: 2019-06-24 14:08:24Update: 2019-06-24 15:01:40

سيول تأمل في عقد قمة كورية قبل القمة بين سيول وواشنطن

Photo : YONHAP News

أعربت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن أملها في عقد قمة كورية  قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين والقمة المرتقبة  بين الرئيسين الكوري والأمريكي، في أواخر شهر يونيو الجاري.
جاء ذلك في تصريح صحفي موجز للمتحدث باسم الوزارة "لي سانغ مين" اليوم الاثنين حيث أضاف أن حكومة كوريا الجنوبية  تبذل جهودا على أكثر من صعيد لاستئناف الحوار  في أقرب وقت ممكن.
ويرى المراقبون السياسيون أنه من الصعب عقد قمة  بين الكوريتين  قبل قمة مجموعة العشرين، نظرا لأنه لم  يتبق سوى أيام قليلة أمام القمة التي ستقام في "أوساكا" باليابان يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو الجاري.
قائمة

موضوعات بارزة