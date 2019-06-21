زيادة عدد الأسر المكونة من فرد واحد في كوريا الجنوبية

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أظهر تقرير صادر عن معهد "كيه بي" الكوري للأبحاث المالية والإدارية أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد في كوريا الجنوبية بلغ 5.62 مليون أسرة، لتشكل حوالي 30% من إجمالي عدد الأسر على أساس عام 2017.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجراه المعهد يعيش 2000 شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 59 عاما بمفردهم، وقال 53 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يودون مواصلة هذا النمط من العيش، فيما قال 38% منهم إنهم سيستمرون في العيش بمفردهم لأكثر من 10 سنوات.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن زيادة عدد الأسر التي تتكون من فرد واحد تتسبب في حدوث تغيير في نمط الاستهلاك في كوريا الجنوبية.