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الثقافية

زيادة عدد الأسر المكونة من فرد واحد في كوريا الجنوبية

Write: 2019-06-24 14:27:16Update: 2019-06-24 18:08:08

Photo : KBS News

أظهر تقرير صادر عن معهد "كيه بي" الكوري للأبحاث المالية والإدارية أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد في كوريا الجنوبية  بلغ 5.62 مليون أسرة، لتشكل حوالي 30% من إجمالي عدد الأسر على أساس عام 2017.
وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجراه المعهد  يعيش 2000  شخص ممن تتراوح أعمارهم  بين 25 و 59 عاما  بمفردهم، وقال 53 % من المشاركين في الاستطلاع  إنهم يودون مواصلة هذا النمط من العيش، فيما  قال 38% منهم إنهم سيستمرون في العيش بمفردهم لأكثر من 10 سنوات.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن زيادة عدد الأسر التي تتكون من فرد واحد تتسبب في حدوث تغيير في نمط الاستهلاك في كوريا الجنوبية.
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