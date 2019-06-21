ترامب يزور سيول يومي 29 و30 من الشهر الحالي

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من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية تستغرق يومين ابتداء من يوم 29 من شهر يونيو الحالي، حيث سيتم عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي والكوري في يوم 30 أي يوم الأحد القادم بتوقيت كوريا وفق تصريح اليوم الاثنين للمتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كو مين جونغ".وتعتبر زيارة "ترامب" الثانية له لكوريا منذ توليه الرئاسة عام 2017 ، كما تأتي تلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس الكوري "مون جي إين" خلال زيارته لواشنطن في شهر أبريل الماضي.ومن المتوقع أن يتبادل الرئيسان الأراء حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين من أجل تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل مستدام.