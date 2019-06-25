الاستعداد لتشغيل المفاعل النووي الكوري السادس والعشرين

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بدأت إجراءات الفحص النهائية لمفاعل نووي جديد تديره الدولة في كوريا الجنوبية، قبل إطلاق عملية تشغيله الفعلي المقررة في وقت لاحق من هذا العام.ووفقًا للهيئة الكورية للطاقة النووية والمائية، انتهت الاختبارات على المفاعل "شين كوري-4" يوم السبت الماضي، وسيتم خلال فترة شهر إجراء عمليات فحص وصيانة، بعد أن اجتاز المفاعل اختبار إنتاج الطاقة يوم أمس الاثنين.ومن المقرر أن يتم استكمال الفحوصات على المفاعل الذي تبلغ طاقته 1,4 مليون كيلو واط ويقع في منطقة "أولجو" في مدينة "أولسان"، بحلول شهر أغسطس، بحيث يبدأ تشغيله الفعلي في سبتمبر.وسيكون المفاعل "شين كوري-4" هو المفاعل النووي السادس والعشرين في كوريا الجنوبية، والرابع العشرين في الخدمة الفعلية.