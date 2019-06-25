الحزب المعارض يتراجع عن اتفاق لتطبيع أعمال البرلمان

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تراجع حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي عن اتفاق خاص بتطبيع أعمال البرلمان بعد ساعات من إبرامه.وعقد الحزب المعارض اجتماعًا عامًا أمس قرر فيه عدم التصديق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت مبكر من يوم أمس بين قادة التكتلات البرلمانية لأكبر ثلاثة أحزاب، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض.وسعت "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة إلى تبرير التقلب في موقف الحزب، حيث قالت بعد الاجتماع إنها أقرت الاتفاق في انتظار موافقة أعضاء الحزب. وجادلت "نا" بأنها أوضحت في البيان المتعلق بالاتفاق أن هناك حاجة واضحة للحصول على موافقة حزبها. ومن المعروف أن غالبية أعضاء الحزب المعارض المحافظ قد أبدوا رفضهم لإنهاء مقاطعة الحزب لأعمال البرلمان.وكان من المفترض أن ينهي ذلك الاتفاق الجمود البرلماني الذي استمر 80 يومًا بسبب الخلافات حول التصديق على مشروعات القوانين عبر ما يسمى بالمسار السريع، بما في ذلك مشروع تعديل قانون الانتخابات. وقد اتفق قادة التكتلات البرلمانية على التعامل مع مشروعات القوانين عبر المسار السريع ومشروعات القوانين الرئيسية المعلقة، بما في ذلك ميزانية الحكومة الإضافية، خلال الجلسة غير العادية لشهر يونيو، والتي بدأت يوم 20 يونيو وتستمر 30 يومًا.