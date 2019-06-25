ترامب يقول إنه بعث برسالة ودية إلى الزعيم الكوري الشمالي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، إنه تبادل رسائل "ودية للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأخبر "ترامب" المراسلين في المكتب البيضاوي بأنه أرسل رسالة ودية إلى "كيم" ردًا على رسالة من الزعيم الكوري الشمالي تحتوي على تحيات ودية بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأمريكي، تلقاها الأسبوع الماضي.وأكد "ترامب" أيضًا على أن لديه علاقة جيدة مع "كيم" وأن كوريا الشمالية لديها "مستقبل هائل".وتعد هذه الرسائل أول مراسلات مباشرة معروفة بين "ترامب" و"كيم" منذ انهيار قمة هانوي بينهما في فبراير الماضي دون اتفاق، لكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" كانت قد قالت في بيان أول من أمس الأحد إن المراسلات بين الجانبين مستمرة.