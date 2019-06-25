تقرير يقول إن بنكا صينيا كبيرا معرضٌ لعقوبات بسبب كوريا الشمالية

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قالت تقارير صحفية أمريكية إنه يتم حاليا إجراء تحقيقات مع ثلاثة بنوك صينية كبيرة بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مع تعرض واحد من تلك البنوك لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الاثنين أن محكمة أمريكية قد حكمت بأن ثلاثة بنوك صينية كبيرة لا تمتثل لمذكرات الاستدعاء في التحقيقات ذات الصلة بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وأضاف التقرير أنه يمكن بناء على هذا الحُكم، للمرة الأولى، أن يتم عزل أحد أكبر البنوك الصينية عن التعامل بالدولار الأمريكي الذي يعتبر أساسا للتمويل الدولي، إذا قدم المدعي العام أو وزير الخزانة في الولايات المتحدة، طلبا في هذا الشأن.ورغم أنه لم يتم الكشف عن أسماء تلك البنوك الصينية الثلاثة، إلا أن الصحيفة توقعت أن يكون البنك المعرض لخطر فقدان إمكانية التعامل بالدولار هو "بنك شانغهاي بودونغ للتنمية"، وهو البنك التاسع في الصين من حيث حجم الأصول التي يمتلكها، وتبلغ 900 مليار دولار، وهو ما يعادل حجم الأصول التي تمتلكها مجموعة بنوك "غولدمان ساش" الأمريكية.ووفقًا لوكالة "رويترز"، تم إصدار مذكرات الاستدعاء تلك في أواخر عام 2017 ضمن تحقيقات أمريكية في انتهاكات العقوبات التي استهدفت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. وتزعم وثائق المحكمة أن نحو 210 ملايين دولار قد تم تحويلها بطريقة غير مشروعة من خلال حسابات في البنوك الصينية الثلاثة.