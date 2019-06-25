انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في كوريا في يونيو للشهر الثاني على التوالي

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انخفض مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية بشكل طفيف في شهر يونيو الجاري مقارنة بشهر مايو، ليصل إلى أقل مستوى له خلال خمسة أشهر.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك المركب وصل إلى 97,5 نقطة في يونيو، بانخفاض قدره 0,4 نقطة مقارنة بما كان عليه في مايو. وأضاف التقرير أن المؤشر انخفض في يونيو للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أشهر متتالية مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين حول مستقبل الاقتصاد يفوق عدد المتفائلين، والعكس صحيح.وقد انخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الجمهور حول أرباح الفوائد من 109 نقاط إلى 100 نقطة خلال شهر يونيو، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة خلال المستقبل القريب.وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الذي يقيس مشاعر الجمهور بشأن أسعار العقارات للعام القادم بأربع نقاط، ليصل إلى97 نقطة.