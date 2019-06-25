المبعوث النووي الأمريكي يزور سيول هذا الأسبوع

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث النووي والممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" سوف يزور كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع، وسوف يبقى في سيول خلال فترة زيارة الرئيس "دونالد ترامب" لكوريا.وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس الاثنين، إن "بيغون" سيصل إلى سيول يوم الخميس وسيبقى في البلاد حتى يوم الأحد، حيث يلتقي بعدد من المسؤولين الكوريين الجنوبيين قبل مرافقة وزير الخارجية "مايك بومبيو" في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها "ترامب" لكوريا وتستغرق يومين، بدءا من يوم السبت. ولم يذكر البيان ما إذا كان "بيغون" سيجتمع مع مسؤولين كوريين شماليين خلال الزيارة.ومن المتوقع أن يجتمع المبعوث الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" لتنسيق نهج الجانبين بشأن كوريا الشمالية، ومناقشة بنود جدول أعمال القمة بين رئيسيْ البلدين.وكانت هناك توقعات بأن يلتقي "بيغون" مع مسؤولين كوريين شماليين خلال زيارته في محاولة لاستئناف المفاوضات النووية التي ظلت في طريق مسدود منذ انهيار القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر فبراير الماضي.