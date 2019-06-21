المدعى العام يعتذر عن الأخطاء السابقة للنيابة العامة

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قدم المدعي العام الكوري "مون مو إيل" اعتذارا للمواطنين عن الأخطاء التي ارتكبتها النيابة العامة في الماضي، بما في ذلك التحقيقات غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدعي العام "مون" اليوم الثلاثاء حيث قال إنه يود تقديم اعتذار صادق لضحايا أخطاء النيابة العامة السابقة، وأفراد أسرهم الذين تحملوا معاناة شديدة.وأضاف "مون" أنه يقبل نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة النيابة العامة للنظر في الأخطاء السابقة، مشيرا إلى فشل النيابة العامة في الوفاء بواجباتها المتمثلة في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وممارسة نفوذها بشكل عادل.واعترف "مون" بأن النيابة العامة لم تقم بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، نتيجة تجاهلها الحقائق المتعلقة بانتهاك سلطة الدولة لحقوق الإنسان، والأدلة الملفقة والاعترافات المزيفة الناجمة عن المعاملة القاسية.وقال إنه يشعر بمسؤولية كبيرة عن تقصير النيابة العامة في المحافظة على حيادها في المسائل السياسية، وعدم كشفها لحقائق الأحداث التي حامت حولها شكوك شعبية.وأكد المدعي العام "مون" أنه سيتخذ التدابير الازمة لمنع تكرار وقوع حالات مماثلة في المستقبل.وكان "مون" قد قام بزيارة لوالد الناشط "بارك جونغ تشول" الراحل في شهر مارس الماضي، وقدم له اعتذارا عن فشل النيابة العامة في الكشف عن الحقائق المتعلقة بوفاة ابنه، متعهدا بعدم تكرار أخطاء الماضي .وقد أنهت لجنة النيابة العامة للنظر في الأخطاء السابقة أعمالها التي استغرقت 18 شهرا وقدمت توصية للنيابة العامة بتقديم اعتذار عن أخطائها السابقة وتحسين نظام عملها.