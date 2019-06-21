عدد السياح الأجانب لكوريا الجنوبية يتجاوز 1.49 مليون في مايو

بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي مليونا و485 ألفا و684 شخصا، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق إحصائية صادرة امس الاثنين عن مؤسسة تنمية السياحة الوطنية الكورية.وأشارت الإحصائية إلى أن عدد السياح القادمين من الصين بلغ 500 ألف و413 شخصا في مايو الماضي، أي بزيادة 35.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد السياح القادمين من اليابان 286 ألفا و273 شخصا بزيادة 26%.أما عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة فبلغ 95 ألفا و815 شخصا، بزيادة 13.3%.وأرجعت مؤسسة تنمية السياحة الوطنية السبب في زيادة عدد السياح الأجانب إلى إجازة عيد العمال في الصين التي استمرت خلال الفترة من يوم الأول وحتى الرابع من مايو، وزيادة شعبية الأغاني الكورية "كي-بوب" والأطعمة الكورية "كي - فود" لدى الشباب الياباني.كما أشارت الإحصائية إلى أن عدد السياح القادمين من دول آسيا والشرق الأوسط شهد زيادة في مايو الماضي بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد السياح الكوريين المسافرين للخارج في مايو الماضي مليونين و401 ألف و204 أشخاص، بزيادة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.