90% من أعضاء نقابة عمال البريد يصوتون لصالح الإضراب العام

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صوت أكثر من ٩٠٪ من عمال البريد النقابيين لصالح الإضراب العام.وعقد "لي دونغ هو"، رئيس اتحاد عمال البريد الكوري، مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أن 92.8% من أعضاء النقابة صوتوا لصالح الإضراب العام.وسوف تجري النقابة وشركة البريد الكورية، وهي الخدمة البريدية الوطنية في البلاد، مفاوضات حتى يوم الأربعاء، وهو الموعد النهائي لحل النزاع.وتتمثل المطالب الأساسية للنقابة في إنشاء أسبوع عمل معتاد مدته خمسة أيام، وزيادة في عدد عمال البريد.وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي، فتخطط النقابة لإطلاق إضراب عام في التاسع من يوليو، وسوف يكون هذا أول إضراب لعمال البريد الكوريين على الإطلاق.