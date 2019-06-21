التحقيقات في حادث القارب المجري قد تستغرق وقتًا طويلًا

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أبلغت الشرطة المجرية كوريا الجنوبية بأن التحقيقات سوف تستغرق بعض الوقت للتوصل إلى نتيجة في حادث التصادم المميت، الذي وقع في نهر الدانوب في بودابست الشهر الماضي.ووفقًا لفريق الاستجابة الكوري الجنوبي أمس الاثنين، فقد التقى السفير الكوري لدى المجر "تشيه كيو شيك" ورئيس برنامج الحماية الكورية في وزارة الخارجية، مع رئيس شرطة بودابست "تاماس تيرديك".وأوضح "تيرديك" أن الخبراء يحققون في جميع الأدلة التي جمعتها الشرطة المجرية فيما يتعلق بالحادث.وأضاف أن التحقيق يستدعي إجراء عمليات فحص فنية وسوف تستغرق وقتًا طويلًا.وقد دعا السفير الكوري الجنوبي والمسؤول في وزارة الخارجية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل بشأن الحادث.كما طلبا من السلطات المجرية بذل كل ما في وسعها لتسريع الجهود لتحديد هوية الجثة التي عُثِر عليها يوم السبت، والتي يُفترض أنها لضحية كورية جنوبية في حادث غرق القارب.