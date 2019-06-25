التعاون الاقتصادي والعسكري محور القمة الأخيرة بين بكين و بيونغ يانغ

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أعلنت كوريا الجنوبية أنها لا تستبعد أن يكون الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد ناقشا التعاون الاقتصادي والعسكري خلال قمتهما الأخيرة.ووفقًا لما ذكره "لي هيه هون"، النائب عن حزب "بارون ميريه" والذي يترأس لجنة الاستخبارات البرلمانية، فقد أشارت وكالة الاستخبارات إلى أن قمة بيونغ يانغ وبكين شارك فيها مسؤولون اقتصاديون وعسكريون على مستوى الوزراء.وقالت الوكالة إنها تعتقد أن الجانبين ناقشا المساعدات الاقتصادية لبكين، في إطار العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.ويعتقد أيضًا أن الصين اقترحت تعزيز التعاون في جميع المجالات، من خلال التبادلات رفيعة المستوى والحوار الاستراتيجي.وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، من المرجح أن يكون الجانبان قد اتفقا على التنسيق الوثيق في ظل الظروف الحالية، مع التعبير عن الدعم المتبادل.وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن "يو جونغ"، شقيقة "كيم"، قد تمت ترقيتها إلى صفوف القيادة، إلى جانب "تشيه ريونغ هيه"، رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية.