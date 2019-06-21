محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الكوري ونظيره الأمريكي

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ذكرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن وزير الدفاع "جيونغ كيونغ دو" تحدث هاتفيًا مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" اليوم الثلاثاء، وأكدا مجددًا التزامهما بالتحالف القوي بين البلدين، للمساعدة في دفع جهود نزع السلاح النووي قدمًا.ويأتي الاتصال الهاتفي في اليوم الأول لتولي "إسبر" لمنصبه كوزير للدفاع في الولايات المتحدة أمس الاثنين (بتوقيت واشنطن)، وقال الوزير الأمريكي للوزير الكوري إنه قرر إجراء المكالمة لأن كوريا الجنوبية واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته الوزارة.وقالت الوزارة إن الجانبين أكدا من جديد أنهما سيواصلان دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولتان، من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، بناءً على الموقف الدفاعي القوي.وقد تولى "إسبر" الذي كان يشغل منصب سكرتير الجيش مهام منصبه بعد تنحي سلفه "باتريك شاناهان" بسبب قضايا أسرية. وقد أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي أن الرئيس "دونالد ترامب" أعرب عن نيته ترشيح "إسبير" لمنصب وزير الدفاع.وتعهد الوزيران بإجراء المزيد من الاتصالات بعد أن تبادلا التفاهم حول أهمية الشراكة الوثيقة بين كبار مسؤولي الدفاع في البلدين.كما أكدت الوزارة أن الوزيرين يتوقعان أن يعقدا اجتماعًا شخصيًّا في المستقبل القريب، من أجل تبادل الآراء حول مختلف القضايا المعلقة بصورة أعمق.