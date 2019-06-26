مواطن كوري يصدم بوابة السفارة الأمريكية في سيول بسيارته

احتجزت الشرطة مواطنا كوريا جنوبيا بعد أن اصطدم بسيارته في بوابة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في سيول، أمس الثلاثاء.وقد توقفت السيارة التي كان يقودها رجل يبلغ من العمر 41 عامًا، بعد أن اصطدمت بالبوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن بوابة السفارة تعرضت لأضرار طفيفة.وتم احتجاز الرجل بتهمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات، لكن الشرطة تدرس توجيه تهمة التخطيط لإشعال حريق حيث تم العثور داخل السيارة على صندوق من أنابيب غاز البوتان.وتقوم الشرطة حاليا باستجواب المشتبه به حول دوافعه.