الصين تحتج على العقوبات الأمريكية المحتملة ضد أحد بنوكها

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احتجت الصين على تقرير إعلامي قال إن هناك احتمالا بأن تقوم حكومة الولايات المتحدة بمنع بنك صيني كبير من التواصل مع النظام المالي الأمريكي بسبب انتهاكاته المزعومة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وقال "جينغ شوانغ" المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين إن الحكومة الصينية تلتزم بإخلاص بقرارات الأمم المتحدة، كما تدعو الشركات والمؤسسات والأفراد الصينيين إلى أن يحذوا حذوها. وأضاف أن بكين مستمرة في معارضتها لسياسات واشنطن التي تعزز من القيود على الشركات الصينية، معربا عن أمل بلاده في أن تقوم الولايات المتحدة بتقوية التعاون الثنائي مع الدول الأخرى في مراقبة الأسواق المالية.وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أول من أمس الاثنين، وقالت فيه إن هناك احتمالا بأن يفقد بنك "شنغهاي بودونغ للتنمية" قدرته على الاتصال بالنظام المالي الأمريكي بسبب رفضه الامتثال لمذكرات الاستدعاء في تحقيقات أمريكية حول انتهاكات مزعومة للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية.ويذكر أن الأصول التي يمتلكها بنك "شنغهاي بودونغ للتنمية" تماثل حجم الأصول التي تمتلكها مجموعة بنوك "غولدمان ساكس" الأمريكية، وهو تاسع أكبر بنك في الصين.