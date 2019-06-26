محافظ البنك المركزي الكوري يقول إن تخفيض سعر الفائدة يعتمد على الظروف

Photo : YONHAP News

قال محافظ محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" إن أي تعديل في سعر الفائدة الأساسي سيعتمد على التغييرات الظرفية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "لي" خلال اجتماع أمس الثلاثاء، حيث رفض الدعوات لتخفيض سعر الفائدة نظرا للصعوبات الاقتصادية الحالية، ووصف هذه الدعوات بأنها "تبسيط للوضع". وقال إن مهمة البنك المركزي هي مراعاة المواقف الشاملة، بما في ذلك التضخم وظروف الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي المحلي. كما أشار في هذا الصدد إلى تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الكوري الجنوبي، بما في ذلك الخلاف التجاري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع صناعة أشباه الموصلات، لكنه حذر أيضا من الآثار المترتبة على حدوث تغيير في الاستقرار المالي. وقال إن السياسة النقدية الحالية لا تعتبر بشكل عام بمثابة تعطيلا للأنشطة الاقتصادية.وكان "لي" قد ألمح في وقت سابق من هذا الشهر إلى احتمال تخفيض سعر الفائدة، لكنه شدد في نفس الوقت على الحاجة إلى "اتخاذ التدابير المناسبة" للتعامل مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.