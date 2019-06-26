موسم الأمطار الصيفية يبدأ في كوريا اليوم

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من المنتظر أن يبدأ موسم الأمطار الصيفية في كوريا اليوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن تسقط الأمطار في جميع أنحاء البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن معدل سقوط الأمطار الموسمية سيصل إلى 100 ملليمتر في جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية ومناطق جبل "جيري".ومن المتوقع أن تتلقى مناطق مقاطعة جنوب "جولا" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" ما بين 20 إلى 60 ملليمترا من الأمطار، بينما سيصل المعدل إلى ما يتراوح بين 10 و40 ملليمترا في المناطق الأخرى.وقال التقرير إن هطول الأمطار سيزداد بحلول الغد الخميس، مشيرا إلى أن أعلى مستويات درجة الحرارة خلال النهار ستكون بين 23 و33 درجة مئوية اليوم الأربعاء، وهو ما يشبه اليوم السابق أو أقل قليلاً منه.