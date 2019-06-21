ترامب يقول إنه سيلتقي بكيم جونغ أون في مرحلة ما

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قال رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" إنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في "مرحلة ما".وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات خلال مقابلة مع صحيفة "ذا هيل" المتخصصة في الشؤون السياسية والتي يقع مقرها واشنطن.وفي المقابلة التي نشرت أمس الثلاثاء، كرر "ترامب" وصفه للرسائل المتبادلة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، حيث قال إنه تلقى رسالة "لطيفة جدا" للتهنئة بعيد ميلاده، وأضاف أنه أرسل أيضا ردا إلى "كيم جونغ أون" ليشكره. ويذكر أن "ترامب" بلغ الـ73 من عمره يوم 14 يونيو الجاري. وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على عقد قمة بين الجانبين من خلال تلك الرسائل، قال "ترامب" إنه من المحتمل أن يتم عقد تلك القمة في مرحلة ما. وأعاد "ترامب" التأكيد مجددا على أن لديه علاقة جيدة مع "كيم"، وقال إن العلاقات بينهما تمضي بشكل جيد للغاية، كما أن كوريا الشمالية لا تجري أي تجارب نووية.ويذكر أن "ترامب" سيقوم بزيارة إلى سيول يومي السبت والأحد بعد حضوره قمة مجموعة العشرين لعام 2019 في اليابان، وهو ما أثار تكهنات بأنه سيتم عقد اجتماع "ترامب" و"كيم" على الحدود بين الكوريتين.