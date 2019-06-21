ترامب يرغب في إنهاء معاهدة الدفاع مع اليابان

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قال تقرير صدر في الولايات المتحدة إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يرغب في إنهاء معاهدة الدفاع الأمريكية طويلة الأمد مع اليابان.ونقل التقرير الذي نشرته قناة "بلومبرغ نيوز" أول من أمس الاثنين عن ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر، قولهم إن "ترامب" أخبر المقربين منه مؤخرًا بأنه يرغب في الانسحاب من الاتفاقية مع اليابان لأنها تعتبر "غير عادلة بالنسبة للولايات المتحدة".وقال التقرير إن "ترامب" يعتبر الاتفاقية أحادية الجانب، لأنها تنص على تقديم مساعدة أمريكية في حالة تعرض اليابان لهجوم، لكنها لا تلزم الجيش الياباني بالدفاع عن الولايات المتحدة. ويذكر أن المعاهدة الموقعة منذ أكثر من 60 عامًا، تعتبر أساسا للتحالف بين الولايات المتحدة واليابان منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي، نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن الانسحاب من هذه المعاهدة "غير مرجح أبدا".وأشار التقرير إلى أن "ترامب" ظل ينتقد منذ فترة طويلة الاتفاقات الأمنية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تحالفها مع كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلنطي وغيرها، لكنه لم ينسحب من مثل هذه الاتفاقيات.وفى الوقت نفسه، نفى كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى "يوشيهيدي سوغا" محتويات هذا التقرير، وذلك خلال مؤتمر صحفى عادى عقده أمس الثلاثاء، حيث قال إن مسؤولا كبيرا في البيت الابيض أكد أن هذا التقرير لا يتفق مع موقف حكومة الولايات المتحدة. ويذكر أنه من المقرر أن يزور "ترامب" اليابان خلال هذا الأسبوع لحضور قمة مجموعة العشرين في مدينة "أوساكا".