وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنه يجب ألا ننسى الحرب الأهلية الكورية

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احتفلت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء بالذكرى التاسعة والستين على نشوب الحرب الأهلية الكورية، واصفة إياها بأنها "تاريخ لا ينبغي نسيانه".وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" في حسابها الرسمي على تويتر قائلة إن "ذكرى الحرب الكورية تذكير بشجاعة القوات المتحالفة وتضحياتها، وأيضا عزم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على الدفاع عن الحرية ضد العدوان، في الماضي والمستقبل".وقالت إن هذا التاريخ يجب أن يدرس في منطقة المحيط الهادئ وفي جميع أنحاء العالم، وينبغي عدم نسيانه أو تشويهه.ويذكر أن الولايات المتحدة قاتلت ضمن قوات الأمم المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية، ضد الغزو الكوري الشمالي الذي دعمته الصين في وقت لاحق.وقد عقدت سفارة كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة مراسم تذكارية أمس في النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين في واشنطن، بمشاركة عدد من المسؤولين وقدامى المحاربين، حيث تم تكريم الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الحرية في كوريا الجنوبية.