مون يجري مباحثات اليوم مع ولي العهد السعودي

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يلتقي الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير "محمد بن سلمان" اليوم الأربعاء لمناقشة سبل توسيع العلاقات بين البلدين.وسيبدأ ولي العهد السعودي زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية اليوم وتستمر يومين، بدعوة من الرئيس "مون"، وهي أول زيارة يقوم بها ولي عهد للمملكة العربية السعودية منذ 21 عامًا، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في عام 1998 وهي التي قام بها ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز، أي قبل سبع سنوات من توليه منصب ملك المملكة العربية السعودية. وخلال المحادثات التي ستعقد اليوم في المكتب الرئاسي، سيقوم الرئيس "مون" والأمير "محمد"، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بتقييم العلاقات بين البلدين، ويبحثان سبل توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل قطاعات صناعية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة والدفاع. وبعد المحادثات وحفل التوقيع على الاتفاقيات صباح اليوم، سيقيم الرئيس "مون" مأدبة غداء لولي العهد السعودي.ويذكر أن حجم التجارة المشتركة بين البلدين قد بلغ في العام الماضي 30,2 مليار دولار، وهو ما يجعل من المملكة العربية السعودية ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية. وتصدر كوريا بشكل رئيسي إلى السعودية السيارات والمنتجات البحرية والصلب، وتستورد منها بشكل أساسي النفط الخام والعديد من المنتجات البتروكيماوية.