توقعات بترشيح السكرتير الرئاسي تشو كوك لمنصب وزير العدل

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توقعت تقارير إعلامية أن يتم تعيين السكرتير الرئاسي للشؤون المدنية "تشو كوك" في منصب وزير العدل الجديد.وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية في كوريا اليوم الأربعاء إلى أن المكتب الرئاسي وضع اسم "تشو" ضمن قائمة مختصرة من المرشحين لهذا المنصب، وأنه بصدد التحقق من مؤهلاته.ويذكر أن "تشو" ظل يعمل ضمن فريق الرئيس "مون جيه إين" كمساعد رئاسي للشؤون المدنية، منذ أن بدأت مهام هذه الحكومة في مايو من عام 2017.وكان "تشو" قد قال إن مدة ولايته لن تدوم أكثر من 28 شهرًا، وهو ما يماثل الفترة التي قضاها "مون" في هذا المنصب ضمن حكومة الرئيس الأسبق الراحل "روه مو هيون".كما أن هناك تكهنات في الأوساط السياسية بأن "تشو" قد يترشح لمقعد برلماني في مدينة "بوسان" في الانتخابات العامة التي ستجري في العام القادم، لكنه نفى بشدة هذه الشائعات.