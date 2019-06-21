سيول تؤكد أن واشنطن لم تطلب منها إرسال سفينة حربية إلى بحر الصين الجنوبي

Photo : YONHAP News

نفت وزارة الدفاع الكورية صحة الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد طالبت كوريا الجنوبة بإرسال سفينة عسكرية إلى بحر الصين الجنوبي ، وأن "سيول" رفضت ذلك الطلب.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية "نوه جيه تشون" إن الوزارة لم تتلق أي طلب من "واشنطن" بشأن إرسال سفينة عسكرية كورية إلى بحر الصين الجنوبي.هذا وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في "هونغ كونغ" أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر دبلوماسي في " سيول" قوله إن الولايات المتحدة قد طالبت كوريا الجنوبية بإرسال سفينة عسكرية إلى بحر الصين الجنوبي، احتجاجا على قيام "بكين" بتوسيع نفوذها في المياه البحرية المتنازع عليها، لكن الحكومة الكورية رفضت طلب الولايات المتحدة، قائلة إنه ينبغي عليها تركيز قواها العسكرية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.