كوريا والسعودية توسعان العلاقات الثنائية

Photo : YONHAP News

أقامت حكومة كوريا الجنوبية حفلَ استقبالٍ لولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير "محمد بن سلمان" الذي يزور سيول حاليا لمدة يومين. وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها ولي عهد سعودي إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1998. وعقد الرئيس "مون جيه إين" والأمير "محمد بن سلمان" اجتماعاً في المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء، حيث اتفقا على توسيع علاقات المشاركة بين البلدين، لتشمل الطاقة والصناعات المستقبلية، وبحيث تصل إلى مستويات جديدة.وقال الرئيس "مون" إن كوريا الجنوبية شريك استراتيجي في "الرؤية 2030" للمملكة العربية السعودية، كما يقوم الجانبان بتوسيع أفق التعاون بينهما من قطاعات التشييد والطاقة حاليا، إلى تقنيات المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الذكية والصناعات الدفاعية والصحة والرفاهية الاجتماعية والتعليم. ومن جانبه قال ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير "محمد بن سلمان" إن المملكة أنشأت برنامجا تاريخيا مهما للإصلاح يتمثل في "الرؤية 2030"، وهي خطة طموحة تستهدف ترقية البلاد هيكليا.وبعد إجراء المحادثات الثنائية بين الرئيس "مون" والأمير "محمد"، انضم قادة كبرى الشركات الكورية الجنوبية، بما فيها مجموعة "سام سونغ" ومجموعة "إل جي" ومجموعة "هيون ديه"، إلى مأدبة غداء عقدت ترحيبا بولي العهد السعودي.ويذكر أن ولي العهد السعودي كان قد أعلن في عام 2016 مجموعة من التدابير التي أطلق عليها اسم "الرؤية 2030" لتقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط وتنويع اقتصادها ليصبح قائما على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أقامت سيول والرياض العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1962. وتعد المملكة العربية السعودية حاليا أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها الوجهة الأولى لمشروعات البناء الخارجية التي تنفذها الشركات الكورية في المنطقة، والمصدر الرئيسي للنفط الخام الذي تستورده كوريا.