استمرار الخلافات الحزبية حول تطبيع أعمال البرلمان

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استمرت الخلافات بين الأحزاب السياسية الكورية حول تطبيع أعمال البرلمان، بعدما رفض حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي اتفاقًا تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع بين زعماء التكتلات البرلمانية للأحزاب من أجل تطبيع أعمال البرلمان.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الأربعاء إن الاتفاق فشل بسبب السياسة الحزبية لحزب "كوريا الحرة" المعارض، ورفض الحزب الحاكم دعوة الحزب المعارض الرئيسي لإعادة التفاوض على الاتفاق، الذي يؤيده حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير. ووصف زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "لي إين يونغ" طلب حزب "كوريا الحرة" بإعادة التفاوض حول الاتفاق بأنه "تناقض ذاتي"، وشدد على ضرورة أن يلتزم الحزب المعارض الرئيسي بالاتفاق الذي تم إقراره بواسطة الأحزاب الثلاثة في البداية.ومن جانبه انتقد حزب "كوريا الحرة" الحزب الحاكم لرفضه إعادة التفاوض، وقال إن الاتفاق الأوليّ لم يعد صالحا الآن، حيث كان قد تم إقراره مبدئيا لعرضه على أعضاء الحزب لبحث إمكانية الموافقة عليه. وقال النائب "يو سانغ كيو" عن حزب "كوريا الحرة"، والذي يرأس لجنة التشريع والقضاء في البرلمان، إنه سيعيد إرسال أي مشروعات قوانين موجهة إلى اللجان البرلمانية بسبب غياب حزب المعارضة الرئيسي.ومن ناحية أخرى، اقترح "أوه شين هوان" زعيم التكتل البرلماني لحزب "الإصلاح المستقبلي" عقد اجتماع لقادة التكتلات البرلمانية مرة أخرى لبحث القضايا الأكثر إلحاحاً والمتمثلة في تشكيل لجنة للتعامل مع ميزانية الحكومة الإضافية وتمديد فترة عمل لجان الإصلاح الخاصة.