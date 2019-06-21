ترامب يؤكد أنه لن يجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي خلال جولته الآسيوية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء إنه لن يجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في رحلته إلى آسيا هذا الأسبوع، لكنه قد يتحدث معه "بشكل مختلف".وقالت وكالة رويترز إن "ترامب" أدلى بهذه التصريحات لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى اليابان، حيث سيشارك في قمة مجموعة العشرين، قبل سفره إلى كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل.وأكد ترامب أنه سيجري العديد من الاجتماعات، وأنه قد يتحدث مع "كيم" بصورة "مختلفة"، لكنه لم يوضح صورة المحادثات المشار إليها.وأضاف "ترامب" أنه سيزور كوريا الجنوبية بعد مجموعة العشرين، وسيبقى هناك لمدة يوم واحد تقريبًا، وأنه "سيعقد الكثير من الاجتماعات مع بلدان مختلفة".