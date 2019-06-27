البيت الأبيض يؤكد مواصلة الحوار مع كوريا الشمالية

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قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن إدارة "دونالد ترامب" تجري محادثات مستمرة مع كوريا الشمالية.وصرح مسؤول كبير بالبيت الأبيض لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء بأن مسؤولين أمريكيين ومن بينهم الرئيس "ترامب" قد واصلوا التعامل مع مسؤولين كوريين شماليين، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشف الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أن واشنطن وبيونغ يانغ تجريان محادثات حول عقد قمة ثالثة بين البلدين، وستكون الأولى بينهما منذ انتهاء قمة "هانوي" بالفشل في فبراير الماضي.وقد أدلى "مون" بذلك في مقابلة مكتوبة أجرتها معه وسائل إعلام متعددة يوم الثلاثاء الماضي.وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة "يونهاب" بأن "ترامب" لا يزال ملتزمًا بتحقيق الأهداف التي اتفق عليها الجانبان في قمتهما الأولى في سنغافورة في العام الماضي، بما في ذلك إحداث تغيير في العلاقات الثنائية وبناء السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية.كما ذكر أن الولايات المتحدة ستظل مستعدة للدخول في مناقشات بناءة مع كوريا الشمالية لإحراز تقدم في هذه الأهداف، وأن واشنطن ستواصل دعوة نظرائها للمشاركة في المفاوضات.