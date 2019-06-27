ارتفاع مؤشر ثقة الشركات في يونيو

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تحسنت معنويات الشركات في القطاع الخاص في كوريا الجنوبية بصورة طفيفة في شهر يونيو، لكن حالة التشاؤم بشأن المستقبل ما زالت مستمرة.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في جميع الصناعات ليصل إلى 74 نقطة هذا الشهر، بارتفاع قدره نقطة واحدة عن الشهر السابق.وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة في هذا المؤشر إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد سجل المؤشر 69 نقطة في يناير وفبراير، وظل يتراوح بين 73 و74 نقطة منذ ذلك الحين.وانخفضت معنويات شركات التصنيع بنقطة واحدة لتسجل 75 نقطة هذ الشهر، في حين ارتفاع مؤشر ثقة الشركات في القطاعات غير الصناعية بمقدار 3 نقاط ليسجل 74 نقطة.وسجلت قيمة المؤشر للشركات المحلية في جميع الصناعات للشهر المقبل 75 نقطة، بزيادة نقطتين عن الشهر السابق.